Mais de 2,2 milhões de agregados familiares (24,6%) no País recorrem ao ar livre para fazer as necessidades por falta de instalações sanitárias, apontam dados do Censo 2024. De acordo com o estudo, apenas 42% das famílias possuem casas de banho dentro de casa.

No País, 24,6% dos agregados familiares, o equivalente a mais de 2,2 milhões de famílias, não dispõem de qualquer tipo de casa de banho e recorrem ao ar livre ou espaços improvisados para satisfazer as necessidades fisiológicas, revelam dados do Censo Geral da População e Habitação 2024.

O problema é mais acentuado nas zonas rurais, onde 58,4% das famílias (1.787.760) não têm qualquer retrete ou sanita. Já nas áreas urbanas, a taxa desce para 7,7% (463.447 agregados).

Entre as províncias mais afectadas, a Huíla lidera o ranking com 431.895 agregados familiares sem acesso a saneamento, seguida de Benguela (269.427) e do Kwanza-Sul (239.611). No extremo oposto, Cabinda (13.175) e Kuando-Kubango (20.422) registam os números mais baixos.

