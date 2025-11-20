O Instituto Nacional de Estatística (INE) tornou esta quinta-feira, 20, públicos os resultados definitivos do Recenseamento Geral da População e Habitação (Censo 2024), indicando que o País conta actualmente com uma população de 36,6 milhões de pessoas.

Os dados foram divulgados pela directora-adjunta do INE, Teresa Spínola, que destacou que dos 36,6 milhões contabilizados durante a contagem, 18,6 milhões são do sexo feminino e 17,9 milhões são do sexo masculino.

O primeiro censo realizado em Angola, depois da Independência Nacional, ocorreu em 2014. Esta operação de contagem acontece dez anos depois.

Em 2014, a população angolana foi estimada em 25,7 milhões de habitantes, dos quais 6,9 milhões viviam em Luanda, a província mais populosa de Angola.

Luanda continua a ser a província mais populosa em 2025, enquanto Moxico Leste e Cuando são as menos habitadas.

A província de Luanda, capital de Angola, tem, segundo dados do INE, 10,1 milhões de habitantes, concentrando 24,1% da população do País. Seguem-se a província da Huíla com 3, 3 milhões de habitantes, 9,0%, do Huambo, 7,4%, de Benguela, 7,1%, do Cuanza Sul, 6,4%, e do Bié, 6,2%. Estas províncias concentram 60,1% do total da população residente no País.

As províncias do Cunene, Lunda-Norte, Icolo e Bengo, Malanje, Cabinda, Lunda- Sul, Namibe e Bengo têm uma população na ordem do 1,7 milhões de habitantes.

Já as províncias do Zaire, Cuanza Norte, Moxico, Moxico Leste, Cubango e Cuando são as menos populosas.

A província do Cuando registou o menor número de residentes, com menos de 1% da população de Angola. Seguem-se as outras três províncias menos populosas: Moxico Leste 1,1%, Cubango e Moxico 1,6% cada. Estas quatro províncias em conjunto concentram apenas 4,6% da população total, representando as parcelas do território nacional menos populosas.

Os municípios do Kilamba Kiaxi, Cacuaco, Lubango, Mulenvos, Viana, Huambo, Cazenga, Uíge, Maianga, Camama, são os 10 mais populosos do País e cerca de 24% da população reside neles.

O índice de masculinidade a nível nacional é de 96%, isto é, em Angola existem 96 homens para 100 mulheres, o que significa que a população de Angola é constituída maioritariamente por mulheres.

A Lunda Norte é a província com o maior índice de masculinidade com 106 homens cada para 100 mulheres, seguida pelo Cuando, com 104 homens para cada 100 mulheres.

As províncias com o menor índice de masculinidade são Benguela e Cunene com 92 homens para 100 mulheres, respectivamente.