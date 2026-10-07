No Mercado do Km 30, no município do Sequele, província do Icolo e Bengo, centenas de cidadãos foram burlados por uma loja de venda de electrodomésticos, denominada "Kixi Mobília", pertencente a um empresário de 38 anos, ex-vendedor ambulante do mercado, soube o Novo Jornal.

A fraude terá lesado cerca de metade dos vendedores do Mercado do Km 30, bem como moradores dos bairros adjacentes ao mercado.

A loja "Kixi Mobília", pertencente a um antigo vendedor ambulante que se tornou empresário e que continuava a actuar no mercado, fazia a venda de diversos produtos a prestações.

O acordo era celebrado entre a loja e o cliente, mediante uma caderneta de controlo dos pagamentos do artigo pretendido.

Os clientes faziam depósitos monetários diários, de acordo com o valor do artigo que pretendiam adquirir, até perfazerem o total. No final, recebiam o electrodoméstico solicitado.

A "Kixi Mobília" entregava uma caderneta com mais de 30 páginas, frente e verso, contendo 60 quadradinhos. Cada quadrado correspondia ao valor que deveria ser depositado diariamente, de acordo com o contratado.

No começo, o esquema parecia dar certo para muitos clientes. Com o passar do tempo, porém, as coisas deixaram de correr bem e a farsa foi-se tornando notória.

A burla começou a ser percebida com os incumprimentos da loja, o que enfureceu dezenas de cidadãos lesados. Muitos decidiram invadir o estabelecimento, tendo a Polícia Nacional detido 15 cidadãos.

Uma cidadã contou ao Novo Jornal ter feito depósitos mensais de 400 mil Kz para a aquisição de um cadeirão, que não lhe foi entregue.

Várias são as pessoas que recorrem agora às autoridades para apresentar queixa por terem sido burladas pela loja.

Ao Novo Jornal, a Polícia Nacional, na província do Icolo e Bengo, disse ter recebido, só esta semana, milhares de queixas de comerciantes do Mercado do Km 30, vítimas da alegada burla.

Segundo a Polícia Nacional, há comerciantes a apresentarem queixas com prejuízos de milhões de kwanzas.

Uma falsa informação de que o proprietário da loja teria comparecido numa esquadra da polícia para prestar declarações levou milhares de cidadãos a comparecerem na unidade policial para exigir a devolução dos valores.

Segundo a polícia, o caso está a ser tratado pelos órgãos responsáveis, que, oportunamente, farão uma comunicação sobre este assunto.