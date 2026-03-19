Centenas de cidadãos, na sua maioria jovens, que trabalham no centro comercial "Nova Era", no município do Sequele, na província de Icolo e Bengo, estão "apavorados" desde quarta-feira,19, porque o espaço onde funciona este centro comercial foi recebido via judicial pelo general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa", que alega ser o seu legítimo proprietário, soube o Novo Jornal.

O pânico instalou-se no seio dos funcionários, entre os quais chineses, quando os oficiais do Tribunal da Comarca de Luanda (TCL), acompanhados da Polícia Nacional (PN), se fizeram ao local para proceder à restituição do imóvel ao general "Kopelipa".

No mandado de entrega judicial sob o processo 03/23-C, de 18 de Março de 2026, a que o Novo Jornal teve acesso, o TCL ordena que se faça a restituição do centro comercial "Nova Era", com sede na província do Bengo, com observâncias das formalidades legais, ao cidadão general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior.

Após a acção da justiça, centenas de jovens trabalhadores do centro comercial encontram-se "apavorados" com uma hipotética perda de emprego, visto que o centro tem novo proprietário.

O Novo Jornal soube que o tribunal determinou a entrega do centro comercial na sequência de um pedido de restituição de bens apreendidos pela Procuradoria-Geral da República (PGR), contra o general "Kopelipa", que foi inocentado pela justiça após ter sido julgado e absolvido pelo Tribunal Supremo, em 2025, no mediático julgamento do conhecido "caso Kopelipa".

Tal como noticiou o Novo Jornal, em Dezembro último, o general reformado e antigo homem de confiança do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, solicitou, ao Tribunal Supremo que oficialize o Serviço Nacional de Recuperação de Activos (SENRA), órgão da PGR, para proceder à restituição para a sua esfera jurídica todos os seus bens apreendidos pela PGR.

Vale recordar que o Tribunal Supremo absolveu em Novembro o general "Kopelipa" de todos os crimes ligados à corrupção, decisão que resulta na devolução de parte dos bens anteriormente apreendidos.

O Novo Jornal sabe que entre os activos que poderão regressar ao seu controlo está também o grupo Media Nova, um dos maiores conglomerados privados de comunicação social em Angola, que integra a TV Zimbo, o jornal O País, a Rádio Mais e a gráfica Damer.