Médico alerta que muitos jovens desconhecem que têm pressão arterial elevada, situação que pode permanecer sem diagnóstico até ao aparecimento de complicações graves. Para reverter o quadro, defende o reforço da prevenção, a formação de profissionais de saúde e a expansão dos serviços especializados para reduzir mortes e sequelas.

No País, cerca de 10% dos casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) atingem pessoas com menos de 40 anos, enquanto mais de metade ocorrem em indivíduos com menos de 60 anos, apontam dados de um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto e pela Clínica Sagrada Esperança.

Os números são considerados "preocupantes" pelo presidente da Associação Angolana de Neurologia, João Ricardo, pela incidência de a doença estar numa faixa etária que constitui "uma parte significativa" da força de trabalho nacional, daí defender o reforço da prevenção, a formação de profissionais e a expansão dos serviços especializados para reduzir mortes e sequelas.

"São pessoas em idade produtiva, pessoas que ainda trabalham, são provedores ou provedoras", observou o também médico neurologista e neurofisiologista, ao destacar que a doença pode atingir profissionais de diferentes sectores, desde médicos e professores a taxistas e outros trabalhadores.

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