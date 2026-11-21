As famílias desalojadas têm um olho nas transferências monetárias e outras nas eleições de 2027, enquanto o rompimento face à escassez de alimentos não chega. Agora que voltam a estar expostos às chuvas, sem certeza de uma habitação social, temem que venham a ser abandonadas após a votação do próximo ano.

Enquanto a Assembleia Nacional discute, no quadro da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2027, o alargamento do Kwenda, várias famílias sinistradas das cheias em Benguela procuram a reinserção neste mecanismo de combate à fome e pobreza por via da transferência de renda para cidadãos em situação de vulnerabilidade, apurou oNJ.

No centro de acolhimento do Campismo, hoje com pouco mais de mil famílias, contra os cinco milhões de há sete meses, cada queixa de escassez de alimentos carrega o apelo ao regresso das transferências monetárias.

São, pelo menos, 70 famílias, cadastradas na fase piloto do Kwenda urbano, que perderam os seus cartões ou o pin em consequêntencia das inundações provocadas pelo transbordo do rio Cavaco.

De 12 de Abril até ao momento, passados ​​sete meses, cada agregado perdeu acima de 50 mil kwanzas, um valor que, segundos alguns sinistrados, seria útil nesta fase em que "um saco de arroz está para 10 famílias". O grito é da cidade Maria Olímpia, que diz ter sido abordado, na presença de outras pessoas ali acampanadas, pelo governador provincial, Manuel Nunes Júnior, a propósito do Kwenda.

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