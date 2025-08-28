Cinco pessoas perderam a vida e mais de 30 ficaram gravemente feridas, vítimas de um acidente rodoviário, por capotamento de um autocarro que levava dezenas de passageiros, ocorrido na Estrada Nacional-230, na província de Malanje.

O sinistro aconteceu esta quinta-feira, 28, no município de Cacuso e envolveu um autocarro que vinha da província da Lunda-Norte com mais de 40 passageiros, com destino a Luanda.

Das cinco mortes, duas foram de crianças, quanto aos feridos que foram socorridos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica de Angola para o Hospital Geral de Malanje, 20 encontram-se em estado crítico.

De acordo com o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, "o excesso de velocidade e a sonolência por parte do motorista" foram as alegadas e principais causas que estiveram na origem do acidente.