Angola vai apresentar iniciativas de adaptação às alterações climáticas e defender o reforço do financiamento climático na 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP31), que decorre na Turquia.

A delegação angolana, encabeçada pela ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, em representação do Presidente angolano, vai igualmente apresentar neste evento iniciativas ligadas ao Plano Nacional de Adaptação, de acordo com a imprensa angolana.

A segurança alimentar, agricultura, saúde, biodiversidade e transição energética constam da agenda de Angola nesta COP31 que decorre até 20 de novembro em Antalya.

No pavilhão angolano estarão igualmente em destaque projetos de recuperação ambiental, desenvolvimento de cidades resilientes e mobilização de investimentos para enfrentar os efeitos das alterações climáticas.

A conferência mundial do clima reúne representantes de vários países para discutir medidas de redução das emissões de gases com efeito de estufa, financiamento climático e cooperação internacional.

Os países utilizam estas conferências para anunciar ações internas, incluindo novos planos climáticos, compromissos de transição para além dos combustíveis fósseis e contribuições para fundos climáticos.

A consultora Oxford Economics considerou na segunda-feira que a COP31 será um teste à capacidade de implementação, pelos governos, dos acordos já feitos nas reuniões anteriores, nomeadamente na eletrificação de África.

"A 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas irá testar se os governos são capazes de cumprir os compromissos climáticos existentes, pelo que o foco incidirá na implementação, em vez da celebração de novos tratados", escrevem os analistas do departamento africano desta consultora britânica.