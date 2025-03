O "juiz itinerante" é recrutado entre os juízes dos tribunais superiores e inferiores, e outras câmaras, com uma carga mais reduzida de processos para conferir mais celeridade à justiça.

O número exacto de juízes "itinerantes" designado pela magistratura para este fim em concreto não foi ainda avançado, mas, segundo uma fonte do CSMJ, o Zaire terá mais do que outras províncias por ser "o cancro" do contrabando de combustível que depois é transportado para a República Democrática do Congo.

O Novo Jornal soube que estes juízes vão trabalhar especificamente nos casos de contrabando de produtos petrolíferos, e dar maior celeridade aos processos pendentes de milhões de litros de combustível que se encontram aprendidos nas unidades policiais.

O contrabando de combustível causou prejuízos aos cofres do Estado que ascendem a mais de mil milhões de kwanzas, de Janeiro a Novembro de 2024 e continua a liderar a lista dos principais crimes que ocorrem ao longo das fronteiras de Angola.