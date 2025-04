A notícia de que o Governo previa gastar 20 milhões de dólares foi avançada, em primeira mão, pelo Novo Jornal, no dia 20 de Março, depois de uma consulta ao Plano Anual de Contratação (PAC) do Ministério da Administração do Território (MAT), assinado e homologado pelo ministro Dionísio da Fonseca no dia 14 de Fevereiro. O MAT veio agora, três semanas depois do noticiado, contestar a informação, dizendo que não corresponde à verdade. O PAC foi assinado pelo ministro a 18 de Fevereiro e publicado a 20 desse mês no portal da contratação pública. O MAT fez um reposicionamento, tentou lançar a confusão e suspeita sobre o jornalismo sério e responsável feito pelo Novo Jornal, pior é que o próprio ministro esteve directamente envolvido na partilha e orientação para divulgação do comunicado pelas redes sociais. Mais preocupante é ver órgãos públicos de comunicação social a fazerem "desmentidos" de uma matéria que não noticiaram e a prestarem uma verdadeira vassalagem ao MAT. Assim não vamos lá.