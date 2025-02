A cólera em Angola continua a avançar com mais 295 casos notificados nas últimas 24 horas, elevando o total para 2.886 casos, e mais seis mortes, perfazendo 97 óbitos desde o início do surto, a 07 de janeiro.

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde angolano (Minsa) foram notificados 295 casos de cólera, sendo 160 na província do Bengo, 114 na província de Luanda, 19 na província do Icolo e Bengo, um na província do Huambo e um na província do Cuanza Sul

Foram registadas seis mortes e estão internadas 213 pessoas com cólera.

Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 2.886 casos, dos quais 1.425 na província de Luanda, 1.062 no Bengo, 371 em Icolo e Bengo, 6 na província do Huambo, 5 na província do Zaire, 5 na província do Cuanza Sul, 5 na província da Huíla, 4 na província de Malanje, 2 na província do Cuanza Norte e 1 na província do Cunene, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos.

Do total de óbitos 45 foram registados na província de Luanda, 39 na província do Bengo, 12 na província do Icolo e Bengo e um na província do Cuanza Sul.

O grupo etário mais afetado é o das crianças dos 2 aos 5 anos de idade com 443 casos e 12 óbitos, seguindo-se o grupo dos 10 aos 14 anos de idade com 384 casos e 8 óbitos.

O Minsa adianta que foram vacinados um total de 925.026 pessoas, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 99,4% da população alvo.