Esta sexta-feira foram notificados mais 251 casos de cólera, sendo 75 na província de Benguela, 64 em Luanda, 34 no Cuanza Sul, 20 em Malanje, 16 no Cuanza Norte, 14 no Namibe, nove no Bengo, sete no Zaire, cinco em Cabinda, quatro na Huíla e três no Icolo e Bengo.

Os seis óbitos registados foram reportados no Zaire (4), em Luanda (1) e em Benguela (1).

Nas últimas 24 horas receberam alta 178 pessoas e actualmente estão internadas 777 pessoas com cólera.

Desde o início da epidemia foi reportado um total cumulativo de 17.509 casos e 572 óbitos.

Cólera: Epidemia faz mais seis vítimas mortais em Angola e há 777 pessoas internadas

A cólera matou mais seis pessoas em Angola nas últimas horas, o que eleva o total de óbitos para 572.

Esta sexta-feira foram notificados mais 251 casos de cólera, sendo 75 na província de Benguela, 64 em Luanda, 34 no Cuanza Sul, 20 em Malanje, 16 no Cuanza Norte, 14 no Namibe, nove no Bengo, sete no Zaire, cinco em Cabinda, quatro na Huíla e três no Icolo e Bengo.

Os seis óbitos registados foram reportados no Zaire (4), em Luanda (1) e em Benguela (1).

Nas últimas 24 horas receberam alta 178 pessoas e actualmente estão internadas 777 pessoas com cólera.

Desde o início da epidemia foi reportado um total cumulativo de 17.509 casos e 572 óbitos.