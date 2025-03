De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado na noite de domingo, Angola conta já um total de 204 óbitos desde o início da doença e 97 novos casos fazendo um cumulativo de 5.749 casos, com a província de Luanda a liderar as ocorrências com 2.963 casos.

Depois de Luanda, epicentro do surto, a província do Bengo totaliza 2.004 casos, Icolo e Bengo (642), Malanje (68), Cuanza Sul (29), Uíje (10), Huambo (10), Huíla (07), Cabinda (07), Zaire (05), Cuanza Norte (02), Cunene e Cubango com caso respetivamente.

A capital angolana também lidera com o número de óbitos, um total de 105, seguido do Bengo (74), Icolo e Bengo (19), Malanje (03), Cuanza Sul dois e Cabinda com um óbito.

De acordo com a mesma fonte, estão internadas nos hospitais de Angola 145 pessoas com cólera.