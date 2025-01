O número de casos subiu nas últimas horas para 1.280, enquanto o total de mortes passou para 51, com os três óbitos notificados nesta quarta-feira ao Centro de Processamento de Dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Direcção Nacional de Saúde Pública.

Dos 64 casos de cólera desta quarta-feira, 29 foram reportados na província do Bengo, nos municípios do Dande (20), da Barra do Dande (6) e do Panguila (3), 26 foram registados na província de Luanda, nos Mulenvos (10), no Cazenga (5), em Viana (4), em Cacuaco (3), na Maianga (1), no Sambizanga (1), no Kilamba (1) e no Kilamba Kiaxi (1).

Foram igualmente sinalizados nove casos na província do Icolo e Bengo, todos no Sequele.

Actualmente, estão internadas 200 pessoas com cólera.

Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 1.280 casos, sendo 845 na província de Luanda, 225 na província do Icolo e Bengo, 201 na província do Bengo, quatro na província do Huambo, três em Malanje e dois na Huíla, com idades compreendidas entre os dois e os 100 anos, dos quais 642 (50,2%) do sexo masculino e 638 (49,8%) do sexo feminino.

O grupo etário mais afectado é o dos dois aos cinco anos, com 214 casos e dez óbitos, seguido do grupo etário dos dez aos 14 anos, com 170 casos e três óbitos.

Prevenção: conselhos do MINSA

O Ministério da Saúde (MINSSA) pede a colaboração de todos e apela à comunidade que, se tiver alguém em casa com diarreia líquida e vómitos, procure imediatamente um centro de tratamento de cólera ou uma unidade de saúde mais próxima. Enquanto isso, deve beber muita água fervida ou tratada com cinco gotas de lixívia e prepare soro caseiro (1 litro de água fervida ou tratada e adicione 2 colheres de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal).

O MINSA recomenda à população que adopte medidas de prevenção que minimizem o risco de contaminação e transmissão desta doença diarreica aguda, causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados e que rapidamente progride, com um período de incubação curto, que varia de duas horas a cinco dias, e se transmite de uma pessoa contaminada para outra pessoa saudável através do contacto com mãos sujas ou com vómitos de pessoa doente ou com superfícies contaminadas., nomeadamente lavar frequentemente as mãos e manter a higiene pessoal de toda a família; tratar a água para beber, colocando sempre cinco gotas de lixívia por cada litro de água, e depois esperar 30 minutos antes de a beber.

Ferver a água de beber durante 20 minutos, lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia; cozinhar bem os alimentos e guardá-los bem tapados.

As medidas incluem igualmente não defecar ao ar livre, usar sempre latrina ou casa de banho, manter a latrina ou a casa de banho sempre limpas e desinfectadas, manter a casa, o quintal e o bairro sempre limpos.

Contactos de Apoio: 111, 931061381, 923695482 e 934271674.