Sucesso do 1º projecto de agricultura familiar implementado em Angola foi o mote para que a agência da ONU alargasse plano financeiro para sete províncias viradas para a produção agrícola, com objectivo de promover o desenvolvimento das comunidades.

O Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura (FIDA) tem disponíveis 27.2 milhões de dólares para a extensão do projecto de agricultura familiar no País, nos próximos quatro anos, anunciou, em Luanda, esta agência das Nações Unidas.

A julgar pelo desempenho positivo do Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Comercialização (SAMAP) nas províncias do Kwanza-Sul e Huíla, decorrido entre Agosto de 2018 a Setembro de 2024 e que absorveu 38.1 milhões de dólares, o FIDA tornou extensivo o projecto, agora para atender sete províncias, nomeadamente do Bengo, Zaire, Uíje e Kwanza-Norte, no Norte, e Benguela, Namibe e Cunene, no Sul, para um período de quatro anos, revelou o director do FIDA em Angola, Custódio Mucavele.

Ao todo, o Fundo de Desenvolvimento da Agricultura vai aplicar 65.3 milhões de dólares ao projecto de agricultura familiar em Angola.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao