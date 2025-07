Segundo o comandante-geral, há, da parte da inspecção e da assessoria jurídica da PN, solicitações para as devidas sanções aos processos disciplinares que dão entrada.

O comissário-geral frisou que há um número considerável de processos disciplinares a dar entrada no comando geral e que há na Polícia Nacional vários efectivos que devem deixar de fazer parte da corporação.

Conforme o número 1 da Polícia Nacional, há muitos efectivos que deixam a desejar, devido ao seu mau comportamento.

"Penso que há na nossa instituição alguns indivíduos que entraram por engano! E a quem entrou por engano, devemos ajudá-lo a sair", disse o comandante geral, realçando que os comandantes devem impedir comportamentos indecorosos e desvios internos dos efectivos.

Segundo Francisco Riba da Silva, o agente que desrespeita ordens superiores, que usa a farda para proveito pessoal, que permite que a indisciplina se instale no seio das forças policiais, deve ser corrigido com firmeza, para não ofender a bandeira que a PN jurou defender.

"A disciplina não é apenas um dever operacional. É uma virtude cívica e patriótica", afirmou o comandante-geral durante o seu discurso no lançamento do programa "Compromisso e Valor", uma iniciativa do Ministério do Interior, que visa capacitar os efectivos da corporação com princípios éticos e morais no exercício das suas funções.

Francisco Ribas da Silva salientou que os comandantes devem ser exemplares, e que a missão da polícia vai muito além da manutenção da ordem.

Entretanto, o número 1 da Polícia Nacional elogiou a postura exemplar e comportamental dos efectivos que garantiram a segurança da recém-terminada Cimeira de Negócios EUA-África, que Angola acolheu entre os dias 22 e 25 de Junho, afirmando que alguns dos que se destacaram serão reconhecidos pelo comando geral da PN no próximo sábado.