Segundo o comandante geral, o objectivo é elevar a segurança rodoviária e reduzir as mortes por acidente, que nos últimos tempos têm crescido de forma preocupante.

O Novo Jornal apurou que só no domingo e num único acidente, 12 pessoas morreram quando seguiam viagem a bordo de uma viatura em serviço de táxi, na província do Cubango.

Esta quarta-feira, durante a reunião de avaliação sobre as medidas de prevenção da sinistralidade rodoviária, no período de Janeiro a Maio, Francisco Ribas da Silva baixou orientações concretas no sentido de reduzir também a condução sob efeito de álcool.

Na reunião, o comandante geral ressaltou que no domínio da segurança rodoviária, a problemática dos acidentes de viação continua a constituir preocupação das autoridades por ser uma das principais causas de morte em Angola, depois da malária.

O número 1 da Polícia Nacional norteou ainda a DTSER a manter reforçado o plano estratégico e acções que envolvem a sociedade civil com campanhas e palestras, pedindo maior vigilância e fiscalização nos pontos com elevado índice de acidentes, com destaque para a província do Cuanza-Sul, concretamente no Morro do Chingo, entre outras zonas do país.

Segundo Francisco Ribas da Silva, com estas medidas, espera-se contribuir para a redução de acidentes e as suas consequências.

O relatório da sinistralidade rodoviária revela que a capital do país, Luanda, lidera os números da sinistralidade rodoviária, seguida da Huíla e Huambo, sendo que o ex-província do Cuando Cubango, agora Cubango, tem o menor registo.