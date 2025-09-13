Continuar a ler

Convidamos todos os leitores a aceder às nossas edições digitais, usando esta promoção. Para tal, basta seguir estes passos:

1. Aceder ao nosso Quiosque Digital via browser em https://reader.novavaga.co.ao;

2. Inserir as credenciais se já estiver registado ou, caso não esteja, criar um registo novo;

3. Aceder no menu da barra superior à opção LOJA;

4. Para o Expansão, seleccionar a opção 1 Mês e clicar em COMPRAR

5. A seguir inserir o código ANGOLAEXP onde diz CÓDIGO PROMOCIONAL e depois clicar em VALIDAR

6. Para o Novo Jornal, seleccionar a opção 1 Mês e clicar em COMPRAR

7. A seguir inserir o código ANGOLANJ onde diz CÓDIGO PROMOCIONAL e depois clicar em VALIDAR

8. Seleccionar o meio de pagamento para liquidação dos 70 Kz e concluir a operação

Depois de concluídos os processos para usar a promoção, pode ler as edições em vários formatos:

- Na versão ePaper Web ,acedendo via browser a https://reader.novavaga.co.ao.

- Para acessos via smartphones ou tablets sugerimos uma leitura mais rica, com possibilidade de visualização das edições em modo Offline. Para isso basta descarregar a nossa App (gratuita) nas stores da Apple ou da Google, pesquisando por QUIOSQUE NOVA VAGA, e depois inserir as credenciais que configuraram na explicação dada no ponto 1.

Pedindo desculpas pelo transtorno - ainda que alheio à nossa responsabilidade - renovamos o nosso compromisso em garantir uma leitura de qualidade e desejamos a todos uma boa experiência.

A Administração

Grupo NOVA VAGA