Convidamos todos os leitores a aceder às nossas edições digitais, usando esta promoção. Para tal, basta seguir estes passos:
1. Aceder ao nosso Quiosque Digital via browser em https://reader.novavaga.co.ao;
2. Inserir as credenciais se já estiver registado ou, caso não esteja, criar um registo novo;
3. Aceder no menu da barra superior à opção LOJA;
4. Para o Expansão, seleccionar a opção 1 Mês e clicar em COMPRAR
5. A seguir inserir o código ANGOLAEXP onde diz CÓDIGO PROMOCIONAL e depois clicar em VALIDAR
6. Para o Novo Jornal, seleccionar a opção 1 Mês e clicar em COMPRAR
7. A seguir inserir o código ANGOLANJ onde diz CÓDIGO PROMOCIONAL e depois clicar em VALIDAR
8. Seleccionar o meio de pagamento para liquidação dos 70 Kz e concluir a operação
Depois de concluídos os processos para usar a promoção, pode ler as edições em vários formatos:
- Na versão ePaper Web ,acedendo via browser a https://reader.novavaga.co.ao.
- Para acessos via smartphones ou tablets sugerimos uma leitura mais rica, com possibilidade de visualização das edições em modo Offline. Para isso basta descarregar a nossa App (gratuita) nas stores da Apple ou da Google, pesquisando por QUIOSQUE NOVA VAGA, e depois inserir as credenciais que configuraram na explicação dada no ponto 1.
Pedindo desculpas pelo transtorno - ainda que alheio à nossa responsabilidade - renovamos o nosso compromisso em garantir uma leitura de qualidade e desejamos a todos uma boa experiência.
A Administração
Grupo NOVA VAGA