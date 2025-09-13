Não tendo sido entregues até ao momento os jornais EXPANSÃO e NOVO JORNAL desta semana por parte da gráfica DAMER, empresa tutelada pelo Estado, e não tendo igualmente sido apresentada qualquer justificação para este facto, a administração do Grupo NOVA VAGA informa que para garantir que todos os nossos leitores possam aceder às edições desta semana, disponibilizamos uma assinatura mensal digital de cada um dos jornais, ao valor simbólico de 70 Kwanzas.

Convidamos todos os leitores a aceder às nossas edições digitais, usando esta promoção. Para tal, basta seguir estes passos:

1. Aceder ao nosso Quiosque Digital via browser em https://reader.novavaga.co.ao;

2. Inserir as credenciais se já estiver registado ou, caso não esteja, criar um registo novo;

3. Aceder no menu da barra superior à opção LOJA;

4. Para o Expansão, seleccionar a opção 1 Mês e clicar em COMPRAR

5. A seguir inserir o código ANGOLAEXP onde diz CÓDIGO PROMOCIONAL e depois clicar em VALIDAR

6. Para o Novo Jornal, seleccionar a opção 1 Mês e clicar em COMPRAR

7. A seguir inserir o código ANGOLANJ onde diz CÓDIGO PROMOCIONAL e depois clicar em VALIDAR

8. Seleccionar o meio de pagamento para liquidação dos 70 Kz e concluir a operação

Depois de concluídos os processos para usar a promoção, pode ler as edições em vários formatos:

- Na versão ePaper Web ,acedendo via browser a https://reader.novavaga.co.ao.

- Para acessos via smartphones ou tablets sugerimos uma leitura mais rica, com possibilidade de visualização das edições em modo Offline. Para isso basta descarregar a nossa App (gratuita) nas stores da Apple ou da Google, pesquisando por QUIOSQUE NOVA VAGA, e depois inserir as credenciais que configuraram na explicação dada no ponto 1.

Pedindo desculpas pelo transtorno - ainda que alheio à nossa responsabilidade - renovamos o nosso compromisso em garantir uma leitura de qualidade e desejamos a todos uma boa experiência.

A Administração

Grupo NOVA VAGA