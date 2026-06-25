O ministro Manuel Homem garante que estão criadas as condições para o arranque do tão aguardado concurso público de ingresso no Ministério do Interior (MININT), com o processo de inscrições anunciado para o próximo dia 16 de Julho, via online.

Segundo o governante, as inscrições serão feitas exclusivamente online, através de um portal que será anunciado nos canais oficiais do Ministério do Interior nos próximos dias.

De acordo com Manuel Homem, o concurso será realizado a nível nacional e destina-se a reforçar o efectivo do MININT em quase todo o País, pois não estão previstas vagas para as províncias de Luanda, Icolo e Bengo e Bengo. Ainda assim, "os cidadãos de todas as províncias, sem excepção, poderão inscrever-se em igualdade de direitos e condições".

Numa primeira fase, explicou o ministro, serão priorizadas vagas em 18 províncias.

"Os candidatos de Luanda, Icolo e Bengo e Bengo também podem concorrer, mas, caso sejam aprovados, serão colocados nas demais províncias", afirmou o titular da pasta do Interior, durante a habitual interacção com os internautas nas redes sociais, no espaço denominado "Gabinete do Ministro".

Segundo o MININT, o candidato deverá criar uma conta no portal, inserir o número do Bilhete de Identidade para o processamento automático dos dados pessoais, preencher o formulário de inscrição, submeter a candidatura e acompanhar o estado do processo através da plataforma.

Recorde-se que este concurso público foi autorizado pelo Presidente da República, João Lourenço, através do despacho presidencial 221/26, de 9 de Junho, que autorizou o recrutamento de 7.682 novos agentes para o quadro de pessoal do Ministério do Interior.