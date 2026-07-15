Só no primeiro dia de inscrições no portal do concurso público de ingresso no Ministério da Saúde (MINSA), mais de 75 mil candidaturas foram submetidas, mas, entretanto, desde as primeiras horas desta terça-feira, o portal encontra-se "temporariamente indisponível", situação que está a preocupar os concorrentes, soube o Novo Jornal.

A única informação apresentada aos candidatos é a seguinte: "Candidatura indisponível. Tente mais tarde."

Até ao momento, um total de 75.310 candidaturas foi submetido no portal nas primeiras 24 horas após a abertura oficial das inscrições.

Este número poderá aumentar nos próximos dias, caso o portal volte a funcionar com normalidade até ao último dia das inscrições.

O processo de inscrição para este concurso público de ingresso externo decorre até ao dia 31 deste mês.

Entretanto, vários concorrentes mostram-se preocupados com o facto de, logo no segundo dia de inscrições, o portal ficar indisponível.

Até ao momento, o MINSA ainda não prestou qualquer informação sobre a indisponibilidade do portal.

Neste concurso, o MINSA disponibiliza 2.963 vagas para as unidades sanitárias sob tutela das 21 províncias e 3.037 vagas para as unidades do órgão central.

As candidaturas devem ser submetidas até ao último dia deste mês, através do portal concurso-minsa.ao.

Segundo o Ministério da Saúde, todas as províncias dispõem de vagas para todas as carreiras, distribuídas da seguinte forma: 1.545 para a carreira médica, 1.828 para a carreira de enfermagem, 1.255 para técnicos de diagnóstico e terapêutica, 1.067 para o apoio hospitalar, 220 para o regime geral e 85 para trabalhadores sociais.