A única informação apresentada aos candidatos é a seguinte: "Candidatura indisponível. Tente mais tarde."
Até ao momento, um total de 75.310 candidaturas foi submetido no portal nas primeiras 24 horas após a abertura oficial das inscrições.
Este número poderá aumentar nos próximos dias, caso o portal volte a funcionar com normalidade até ao último dia das inscrições.
O processo de inscrição para este concurso público de ingresso externo decorre até ao dia 31 deste mês.
Entretanto, vários concorrentes mostram-se preocupados com o facto de, logo no segundo dia de inscrições, o portal ficar indisponível.
Até ao momento, o MINSA ainda não prestou qualquer informação sobre a indisponibilidade do portal.
Neste concurso, o MINSA disponibiliza 2.963 vagas para as unidades sanitárias sob tutela das 21 províncias e 3.037 vagas para as unidades do órgão central.
As candidaturas devem ser submetidas até ao último dia deste mês, através do portal concurso-minsa.ao.
Segundo o Ministério da Saúde, todas as províncias dispõem de vagas para todas as carreiras, distribuídas da seguinte forma: 1.545 para a carreira médica, 1.828 para a carreira de enfermagem, 1.255 para técnicos de diagnóstico e terapêutica, 1.067 para o apoio hospitalar, 220 para o regime geral e 85 para trabalhadores sociais.