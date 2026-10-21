O Ministério da Saúde (MINSA) divulgou, esta quarta-feira, 21, os resultados do concurso para o preenchimento de 2.963 vagas, revelando que mais de 92 mil candidatos foram aprovados, mas apenas os melhores classificados serão admitidos, soube o Novo Jornal.

Segundo o MINSA, dos mais de 280 mil candidatos seleccionados para a realização dos testes, apenas 181 mil compareceram às provas, enquanto mais de 98 mil faltaram, sem justificação.

As notas positivas dos candidatos variaram entre 10 e 20 valores. Contudo, apenas os melhores classificados serão admitidos para o preenchimento das vagas disponíveis.

O concurso prevê um total de seis mil vagas, das quais 2.963 são da responsabilidade do MINSA, enquanto as restantes 3.037 serão preenchidas numa outra fase, organizada pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAPP).

Entretanto, segundo o MINSA, o período de reclamações teve início também esta quarta-feira e decorrerá até ao dia 27 deste mês.

Conforme o ministério, o próximo concurso, destinado à selecção dos candidatos para as restantes 3.037 vagas, será organizado pela ENAPP, sendo que apenas os mais de 90 mil candidatos com notas positivas poderão concorrer.

O MINSA saliente que a após os 5 dias do período de reclamação, será anunciado o resultado definitivo.