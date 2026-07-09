O Ministério da Educação anunciou um concurso público externo que começa no dia 15 deste mês, para admissão de 9.000 professores em todo o território nacional.

A ministra do sector, Erika de Carvalho, que revelou a informação, referiu que o concurso faz parte da estratégia do Executivo para o reforço do sistema nacional de ensino e responder à crescente procura por vagas nas escolas públicas.

Angola conta actualmente com cerca de 237 mil professores, e, deste total, a grande maioria trabalha no ensino primário, o que representa perto de metade do corpo docente nacional, seguido pelo primeiro e segundo ciclos do ensino secundário.

Apesar deste número, o Ministério da Educação estima que ainda exista um défice estrutural de mais de 60 mil professores.