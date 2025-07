As provas online referentes ao concurso público para o preenchimento de 400 vagas na Procuradoria-Geral da República (PGR), marcadas para esta segunda-feira,7, foram reagendadas para terça, devido a problemas com o site, apurou o Novo Jornal, que recebeu, nas primeiras horas do dia, várias queixas sobre a não operacionalidade do site.

Após detectarem o não funcionamento do site (https://provas.candidaturaspgr.ao/), vários concorrentes expressaram indignação e frustração nas redes socias sobre o concurso.

Entretanto, a Procuradoria-Geral da República admitiu haver falhas no sistema, assegurando que as provas online do concurso público, destinadas à categoria de auxiliar técnico, ficam adiadas para o dia 8 de julho, terça-feira, no mesmo horário inicialmente previsto.

Segundo a PGR, a decisão deve-se a problemas técnicos, que deverão ficar ultrapassados.

Conforme o concurso, um total de 400 vagas estão disponíveis, das quais 2% são reservadas a candidatos com deficiência.

Em termos de distribuição geográfica, a capital do País, Luanda, tem o maior número de vagas (98).

Entretanto, a carreira de auxiliar técnico dispõe do maior número de vagas, com 300 no total.