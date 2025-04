O recrutamento será feito de forma faseada e as candidaturas são feitas através do portal do SEPE (www.sepe.gov.ao).

A Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP) é a entidade recrutadora e assegura que a submissão de candidaturas está aberta desde a meia-noite desta segunda-feira.

As inscrições terão a duração de 15 dias úteis conforme a orientação legal.

Entretanto, são requisitos indispensáveis a nacionalidade angolana e ter pelo menos 18 anos.

O Novo Jornal soube que o Ministério da Juventude e Desportos irá contar com o maior número de vagas, pois será de âmbito nacional e terá vagas para outras províncias, enquanto o Memorial António Agostinho Neto será o concurso com o menor número.

O Ministério da Educação prevê contratar auxiliares, técnicos do regime geral da Função Pública, técnico médio, secretariado, administração e serviços, assim como técnicos superiores de engenharia informática.

Já o Ministério dos Transportes vai contratar técnicos superiores de 2.ª classe, nas especialidades de engenharia, economia, direito, administração pública, gestão de empresas, gestão de recursos humanos, auditoria e contabilidade.

Cópia do Bilhete de Identidade (B.I.), do certificado de habilitações literárias e preenchimento de um requerimento são os documentos exigidos aos concorrentes, que podem obter mais informações no portal do SEPE em www.sepe.gov.ao.