A Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) da província de Luanda começou, a semana passada, a submeter, de forma faseada, a novos testes de condução os mais de 500 condutores recentemente apanhados a cometerem infracções graves durante a condução, apurou o Novo Jornal.

Os exames médicos, psicotécnicos e de condução para os condutores infractores começaram no dia 14 deste mês e a DTSER notificou nesta fase para novos exames cerca de 100 condutores.

Os novos exames estão a decorrer nas instalações da antiga sede do Banco de Comércio e Indústria (BCI), na baixa de Luanda, e esta terça-feira,19, mais de 50 condutores estão notificados para novos exames, enquanto outros 50 farão na quinta-feira, dia 21.

Quanto às demais províncias do país, os exames devem ocorrer nos próximos dias em locais previamente definidos pela DTSER.

Entretanto, a DTSER tem cadastrados para a realização de novos exames mais de 2.000 condutores infractores, sendo a província de Luanda que apresenta maior número, 1121 infractores.

Os automobilistas multados e cadastrados na capital, que se encontram a residir fora da província de Luanda, vão ter a oportunidade de realizar os novos exames nas cidades onde se encontram.

O Novo Jornal sabe que os condutores infractores vão repetir os exames médicos e psicológicos, bem como os exames teóricos e práticos, de até 12 horas obrigatórias, repartidas em quatro horas lectivas, durante a semana dos exames.

O superintendente João de Sousa, chefe de departamento de transgressões, acidentes e peritagem da DTSER, disse ao Novo Jornal que todos os condutores cadastrados estão a ser notificados por telefone, para saberem dos locais dos exames.

Após a realização dos novos exames, quem reprovar, terá que remarcar, no prazo de 15 dias úteis, novos testes até conseguir passar.