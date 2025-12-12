O CSMMP deverá anunciar nos próximos dias os novos titulares para os cargos agora vagos.
Esta medida, que consta numa resolução publicada em Diário da República, inclui titulares de várias províncias e regiões judiciárias, nomeadamente responsáveis colocados junto do Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional e diferentes comarcas do país.
Para além de Mota Liz, no documento são ainda citados, a título de exemplo, João Simão Chapópia Leonardo, afastado do órgão do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional, Neto Joaquim Neto, afastado do cargo de coordenador da Região Judiciária Norte e Astrigildo João Pedro Culolo, do cargo de coordenador da Região Judiciária Leste.
A resolução abrange também titulares das províncias de Luanda, Huambo, Bié, Cabinda, Cunene, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico Leste, Namibe, Uíge, Zaire, Benguela.