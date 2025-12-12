O Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP) deliberou a cessação de funções de 29 procuradores-gerais adjuntos e subprocuradores-gerais da República, entre os quais Luís de Assunção Pedro da Mota Liz, que deixa "por conveniência de serviço" as funções no Ministério Público junto da Câmara Criminal do Tribunal Supremo.

O CSMMP deverá anunciar nos próximos dias os novos titulares para os cargos agora vagos.

Esta medida, que consta numa resolução publicada em Diário da República, inclui titulares de várias províncias e regiões judiciárias, nomeadamente responsáveis colocados junto do Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional e diferentes comarcas do país.

Para além de Mota Liz, no documento são ainda citados, a título de exemplo, João Simão Chapópia Leonardo, afastado do órgão do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional, Neto Joaquim Neto, afastado do cargo de coordenador da Região Judiciária Norte e Astrigildo João Pedro Culolo, do cargo de coordenador da Região Judiciária Leste.

A resolução abrange também titulares das províncias de Luanda, Huambo, Bié, Cabinda, Cunene, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico Leste, Namibe, Uíge, Zaire, Benguela.