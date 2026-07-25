Com a falta de autenticação da Carta de Condução, muitos angolanos que vêem nos serviços de transporte, com destaque para a Uber e a Bolt, uma oportunidade de emprego ficam condicionados. Sobre o assunto, DTSER diz não ter nada a comentar, sob pena de colidir com os procedimentos de outra instituição.

Solicitar uma confirmação ou declaração de autenticidade da Carta de Condução nos Consulados de Angola em Lisboa e no Porto tem sido uma "maratona" para boa parte dos cidadãos residentes em Portugal. Nos sites dessas missões diplomáticas, tal conforme pesquisou o Novo Jornal, os documentos que custam entre 15 e 30 euros podem levar até um ano para serem emitidos e entregues, condicionando a vida de quem vê nos serviços de transporte, com destaque para a Uber e a Bolt, uma oportunidade de emprego.

Por exemplo, o pedido de confirmação da carta emitido pela Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) custa 15 euros e é o documento que mais tempo leva nos consulados, variando de seis meses a um ano. Como solução, muitos utentes optam por pedir aos familiares em Angola que tratem do processo na viação e, posteriormente, o enviem pelo correio. Aliás, tal conselho também nos foi dado por um dos funcionários do Consulado de Angola no Porto.

Já o segundo documento, a declaração de autenticidade da Carta de Condução -usado temporariamente enquanto se espera pela confirmação oficial da DTSER -, emitido pelos consulados, é cobrado a 15 euros (para entrega em cinco dias) ou a 30 euros (em 1 dia). Entretanto, ao contrário do prazo estipulado, cidadãos ouvidos garantem que, mesmo pagando a "urgência", equivalente a um dia, não o recebem no timing correspondente.

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