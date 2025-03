Semanário Novo Jornal/ENDE

Consumidores queixam-se da péssima qualidade da energia e dos danos colaterais

Aos olhos da opinião pública "vendem" a imagem de uma Angola que possui um "superavit" de energia eléctrica e com potencial para exportação aos países vizinhos. No terreno, a realidade contrasta com a propaganda, visto que a energia disponível não cobre sequer metade do País e chega, em muitos casos, aos consumidores de forma irregular.