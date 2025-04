Contrabando de Combustível: PGR ainda não constituiu arguido nenhum general, comissário da PN ou deputado, oito meses depois das denúncias do ministro Francisco Furtado

Decorridos oito meses sobre as denúncias do ministro de Estado e Chefe da Casa Militar da Presidência da República, Francisco Pereira Furtado, que garantiu haver envolvimento de altas figuras do aparelho do Estado na rede do contrabando de combustível no País, a Procuradoria-Geral da República (PGR), ainda não constituiu arguido nenhum general, oficial comissário da Polícia Nacional ou deputados à Assembleia Nacional, tal como acusou o Governo, soube o Novo Jornal junto de uma fonte da DNIAP.