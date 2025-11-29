Para o próximo ano, o Governo prevê atribuir ao Ministério da Educação 538 milhões Kz para as despesas com a Educação Pré-Escolar contra os 194,8 mil milhões cabimentados no OGE 2025. Redução significativa é motivo de preocupação do UNICEF - Angola, que considera a rubrica importante para o desenvolvimento infantil.

O Governo prevê atribuir ao Ministério da Educação apenas 538 milhões Kz para a Educação Pré-Escolar no Orçamento Geral do Estado (OGE) 2026, um valor significativamente inferior aos 194,8 mil milhões Kz inscritos para a rubrica no exercício económico deste ano. Com essa redução, o financiamento da educação infantil passará a representar menos de 0,1% da função Educação em 2026. Para além do Pré-Escolar, a Educação Especial vai registar um corte de mais de 80%, passando de 26,9 mil milhões Kz para 3,8 mil milhões.

O corte na rubrica Pré-Escolar preocupa o Fundo das Nações para a Infância (UNICEF) - Angola, que alerta para o impacto negativo na primeira infância. De acordo com a representante-adjunta da organização no País, Louise Moreira, apesar do aumento global do OGE, as fatias destinadas à Educação e à Saúde continuam aquém das necessidades e dos compromissos internacionais.

"A Educação está com 6,9% de todo o OGE e a Saúde com 6,3%. Ainda é necessário que haja maior alocação nestes sectores", defende.

