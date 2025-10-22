No Cuanza-Norte, uma mulher foi detida pelas autoridades, acusada de queimar mortalmente a irmã de três anos. A detida confessou o crime, mas recusa-se a dizer a razão que a levou a tirar a vida da criança.

A detenção da mulher, de 25 anos, aconteceu nesta terça-feira, 21, na localidade de Cambela, município de Cazengo, numa operação dos agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC), após uma denúncia.

O homicídio ocorreu nos arredores da residência da família, depois de a mãe sair para a lavra, deixando a filha mais nova ao cuidado da mais velha.

A acusada, de acordo com o porta-voz do SIC no Cuanza-Norte, Quituxi André, sem motivos aparentes, levou a irmã para um sítio isolado e derramou sobre ela gasolina, de ateando fogo de seguida, deixando a criança totalmente carbonizada.

Em declarações às autoridades, a mulher assumiu a autoria do crime, mas recusou falar sobre o motivo que esteve na base da ocorrência.