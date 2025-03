Um funcionário do Banco Sol na província do Cuanza-Norte foi detido em Malanje, acusado do furto de 20 milhões de kwanzas que seriam para abastecer um dos ATM da instituição, soube o Novo Jornal.

O furto ocorreu na agência do município de Ambaca, na vila de Camabatela, quando o trabalhador que estava a substituir o gerente subtraiu uma parte do dinheiro destinado aos ATM.

Este, explica o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Cuanza-Norte, Quituxi André, recebeu do gerente todas as credenciais que lhe permitiam ter acesso aos cofres dos ATM, no sentido de os abastecer e supervisionar na sua ausência.

Mas o substituto do gerente desviou parte do valor para uma conta pessoal e fugiu para província de Malanje.

Dias depois, mediante uma denúncia da direcção do banco local, o homem foi apanhado pelos agentes do SIC na cidade de Malanje.

Em declarações às autoridades, o acusado confessou o crime, alegando que "fê-lo em dias diferentes por meio de transferências para outras contas" .

Os responsáveis da agência aperceberam-se da situação quando um dos caixas avariou, e o gerente teve de deslocar-se lá com um técnico para solucionar o problema e verificou que houve uma fraude na sua ausência, tendo como principal suspeito o seu substituto, que já estava ausente do banco há dias, conclui o SIC.

Diante estes factos, o bancário vai ser presente ao Ministério Público para ser responsabilizado criminalmente.