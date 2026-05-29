O Serviço de Investigação Criminal (SIC), na província do Cuanza-Sul, no município do Sumbe, deteve, esta quarta-feira, 27, um Jovem de 24 anos, por vandalizar o centro médico do bairro Chingo, na intenção de esfaquear um cidadão, de 26, que estava a ser socorrido, após ter resistido a um assalto praticado pelo acusado e os seus comparsas.

Durante o assalto, a vítima foi ferida num dos braços por um dos comparsas do acusado, em fuga, e foi levada para o centro médico para receber assistência médica.

Entretanto, os suspeitos, apercebendo-se de que a vítima se encontrava no centro médico, deslocaram-se ao local, munidos de armas brancas, ameaçaram as pessoas e vandalizaram as instalações.

A equipa médica accionou o Serviço de Investigação Criminal que se deslocou ao local e deteve um dos envolvidos, enquanto decorrem diligências para a localização e ddettenção dos restantes integrantes do grupo.