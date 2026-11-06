Um pastor foi detido, na província do Cuanza-Sul, acusado de abusar sexualmente de seis homens, alegando ser um acto que o religioso afirmava ser fundamental para o tratamento espiritual das vítimas.

A detenção do homem aconteceu esta semana após inúmeras denúncias que as autoridades policiais receberam sobre o crime que ocorria no interior da Igreja Revelação de Cristo no Mundo.

Segundo o chefe do departamento de comunicação institucional da Polícia Nacional no Cuanza-Sul, Tomás Filipe António, o homem preferia os crentes com idades entre os 14 e os 25 anos.

O pastor de 40 anos, explica o subinspector Tomás Filipe António, aliciava as vítimas com vaga nas escolas, promessas de emprego no seu estabelecimento comercial e outros tipos de apoio.

O homem também se fazia passar por médico, simulava realizar consultas e dizia aos fiéis, que procuravam pelos seus serviços, que tinham uma doença fatal e que o tratamento mais eficaz seria fazer sexo anal durante oito dias.

O Novo Jornal soube ainda que desde Setembro deste ano até esta semana ter sido descoberto, este acolhia na sua residência homens que padecem de dores no peito e trombose, que supostamente eram explorados sexualmente.

Dada a gravidade da situação, o pastor foi encaminhado para o juiz de garantias, para ser responsabilizado criminalmente.