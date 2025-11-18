Os falsos efectivos procuravam por pessoas interessadas em entrar nas Forças Armadas em locais de muita movimentação e apresentavam-se como soldado e tenente-coronel, residentes nas províncias do Icolo e Bengo e Luanda, com competências para enquadrá-los neste órgão.
Os homens foram apanhados em flagrante na via pública, nos arredores do mercado municipal do Sumbe, onde estavam a recrutar indivíduos, avançou o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Cuanza-Sul da Polícia Nacional, Tomás Filipe António.
O Novo Jornal soube ainda junto da polícia que, para além dos cidadãos do Cuanza-Sul, os acusados também combinavam com interessados de outras províncias, que se deslocavam a esta província para levar a documentação e fazer o pagamento dos 150 mil kwanzas.
"Após o pagamento, os falsários orientavam as vítimas a aguardar pela chamada final, coisa que nunca aconteceu, porque tudo não passava de um esquema de burla, que lesou vários indivíduos", conta Tomás Filipe António.
Graças a denúncias efectuadas pelas vítimas, os falsos efectivos da FAA, de 32 e 58 anos, foram detidos e vão responder pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e burla.
Em posse da dupla, que é reincidente nesta prática criminosa, foram apreendidos 260 mil kwanzas, valores que receberam de algumas vítimas no dia em que foram detidos, processos de sete homens, um passe de serviço militar e seis cartões multicaixa.