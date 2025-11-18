Dois homens que se faziam passar por efectivos das Forças Armadas Angola (FAA) foram detidos, na província do Cuanza-Sul, por venderem vagas, por 150 mil kwanzas, na corporação da qual não fazem parte.

Os falsos efectivos procuravam por pessoas interessadas em entrar nas Forças Armadas em locais de muita movimentação e apresentavam-se como soldado e tenente-coronel, residentes nas províncias do Icolo e Bengo e Luanda, com competências para enquadrá-los neste órgão.

Os homens foram apanhados em flagrante na via pública, nos arredores do mercado municipal do Sumbe, onde estavam a recrutar indivíduos, avançou o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Cuanza-Sul da Polícia Nacional, Tomás Filipe António.

O Novo Jornal soube ainda junto da polícia que, para além dos cidadãos do Cuanza-Sul, os acusados também combinavam com interessados de outras províncias, que se deslocavam a esta província para levar a documentação e fazer o pagamento dos 150 mil kwanzas.

"Após o pagamento, os falsários orientavam as vítimas a aguardar pela chamada final, coisa que nunca aconteceu, porque tudo não passava de um esquema de burla, que lesou vários indivíduos", conta Tomás Filipe António.

Graças a denúncias efectuadas pelas vítimas, os falsos efectivos da FAA, de 32 e 58 anos, foram detidos e vão responder pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e burla.

Em posse da dupla, que é reincidente nesta prática criminosa, foram apreendidos 260 mil kwanzas, valores que receberam de algumas vítimas no dia em que foram detidos, processos de sete homens, um passe de serviço militar e seis cartões multicaixa.