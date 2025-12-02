Na província do Cuanza-Sul, um homem tentou vender a sua própria filha de dois anos a um casal de namorados que viajou de Luanda para o Sumbe para comprar a criança, no Bairro da Sanzala, mas foram descobertos e detidos pela Polícia Nacional.

Segundo a Polícia Nacional (PN), o facto ocorreu em meados de Novembro, quando o progenitor, de 32 anos, decidiu vendeu a filha por 50 mil kz a um casal de namorados, de 19 e 24.

Segundo a Polícia, os três são acusados do crime de tráfico de seres humanos e já se encontram detidos.

Conforme a Polícia Nacional, os factos ocorreram em meados do mês passado, na via pública, quando o próprio pai, aproveitando-se da ausência da esposa, que se encontrava na lavra, pegou na criança, que estava em casa na companhia do irmão de cinco anos, e tentou vendê-la por 50 mil kz a um casal de namorados residente em Luanda, na zona da Gamek, no município de Belas.

A PN no Cuanza-sul afirmou que o casal foi detido numa hospedaria, no fim-de-semana, já em posse da pequena, quando todos se preparavam para regressar a Luanda.

O pai da criança foi detido no bairro Capilo pela Polícia Nacional e também está detido.