A comandante municipal de Naulila da Polícia Nacional, na província do Cunene, foi suspensa das suas funções por comportamentos indecorosos, soube o Novo Jornal.

A suspensão foi emitida esta sexta-feira, 13, pelo comandante provincial do Cunene da Polícia Nacional, comissário Alberto da Silva Mutunga Paula, delegado pelo Ministérios do Interior.

"A suspensão decorre de um processo disciplinar, por alegados comportamentos que mancham o bom nome da corporação", explica a PN no Cunene, acrescentando que "o órgão reprova qualquer acto que contraria à lei e os princípios que regem a instituição".

O Novo Jornal soube ainda de uma fonte da polícia que a comandante foi suspensa por conta de um áudio que está a circular nas redes sociais, onde fez declarações comprometedoras para a corporação