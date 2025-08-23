Psicólogos e membros da sociedade civil estão preocupados com os problemas sociais, criminais e organizacionais. Neste sentido, apelam à "entrada profunda" destes especialistas nas comunidades com vista a mitigar estes males.

A 1ª Edição da Feira Psicologia e Organizações, que juntou essa semana, em Luanda, psicólogos, gestores, engenheiros e advogados, visou reflectir sobre a importância do psicólogo nas comunidades e nas instituições, o seu papel no combate aos problemas sociais e criminais, bem como a necessidade de maior inserção destes profissionais na vida das famílias angolanas, com vista a valorização da classe e o reconhecimento do seu contributo no desenvolvimento humano e social da sociedade.

O psicólogo Emanuel Capita, mentor do projecto, ao Novo Jornal, disse ser urgente levar a psicologia para mais perto das populações. "Se tivéssemos oportunidade, condições e valorização da classe dos psicólogos, certamente muitos assuntos ligados à violência doméstica, delinquência juvenil e criminalidade, abusos e agressões sexuais teriam cifras diferentes das actuais", referiu.

De acordo com o especialista, esta área do saber (psicologia) ainda se debate com a falta de espaço na sociedade e o preconceito, algo que precisa ser invertido. "Não devemos ver a psicologia apenas como uma profissão de consultório ou da cidade. Queremos psicólogos a trabalhar nas comunidades, porque é lá onde estão os maiores problemas", explicou.

