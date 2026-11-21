Discriminada devido à sua condição, Luzia Domingos diz que nunca pensou em ficar debaixo de um pedonal a pedir esmolas, pois escolheu ensinar e mostrar que a deficiência não é incapacidade.

Por ser uma pessoa com deficiência nos membros inferiores, Luzia Domingos viu o preconceito roubar-lhe o direito de estudar durante grande parte de sua vida. Só aos 37 anos é que consegui, finalmente, realizar o sonho de ler e escrever. Hoje, com 51 anos, a antiga aluna recusa-se a guardar essa conquista apenas para si. Para que outros não passem pela mesma dor, abriram as portas da sua residência, onde ensinam mais de 120 pessoas, entre crianças e adultos, a ler e a escrever.

É no bairro Miamope, no município dos Mulenvos - o mesmo lugar onde ela aprendeu a ler e a escrever -, que se decidiu a perpetuar esse legado. Todos os dias, transforme o seu lar numa sala de aulas improvisada para oferecer à comunidade aquilo que o destino e o preconceito um dia lhe negaram: o direito sagrado à escola. Apesar das condições precárias deste espaço coberto por uma chapa de zinco sustentada por paus, com dois quadros encostados à parede de blocos e alunos acomodados em cadeiras trazidas de casa ou num banco corrido de madeira, a sua vontade de vencer fala mais alto.

Mesmo a desafiar o calor intenso e a disputar cada pedaço de sombra contra o sol forte de Miamope, ninguém desvia o olhar do quadro. Com determinação, todos os alunos absorveram cada letra e explicação que a professora dá - superando as suas especificações físicas e a falta de uma cadeira de rodas, escreve e explica com dedicação.

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