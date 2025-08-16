A maior parte do troço do Bairro Uíge, em Luanda, está esburacada e o asfalto já não existe mais. Motoristas pedem acção imediata, pois a estrada é vista como uma das principais vias industriais, devido à concentração de importantes fábricas no interior do bairro.

Taxistas e camionistas que circulam pelo troço Tecnocarro-Bairro Uíge ou Farol das Lagostas, que dá acesso à unidade de enchimento de Gás (SonaGás), estão agastados com o mau estado da via e pedem a intervenção "urgente" de quem de direito para a reparação da mesma, tendo em conta a aproximação da época chuvosa.

Localizada no bairro Farol das Lagostas, no município do Hoji-Ya-Henda, em Luanda, para além da SonaGás, a estrada é considerada uma das vias de maior "status" industrial, já que, no interior do bairro, estão concentradas importantes unidades fabris como a indústria de embalagem EMBAL, a extinta Fabimor, a Sucanor (ex-fábrica de tratamento de sucatas de Angola), a empresa de transporte público Angoaustral, Sonangol-Transpostes, Ms Telecomunicações, bem como o estaleiro central da construtora Soares da Costa, fazendo conexão com a estrada 100, que dá acesso ao município do Cacuaco.

Diariamente, para chegarem ao destino, automobilistas vêem-se obrigados a enfrentar grandes desafios, a começar pelos enormes buracos em quase toda a extensão do troço, um tapete asfáltico envelhecido, sem falar da poeira. Como consequência, todos os dias há relatos de avaria de viaturas e motorizadas, sem contar com o perigo que enfrentam os camionistas que transportam botijas de gás distribuídos por quase toda Luanda.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/