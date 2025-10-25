Estudantes finalistas do curso de Construção Civil reclamam falta de certificados há mais de um ano, por alegada ausência de notas. Queixosos ameaçam remeter caso ao tribunal. Direcção diz desconhecer o problema.

Um grupo de estudantes finalistas do ano lectivo 2023/2024 do curso de Construção Civil do Instituto Médio Politécnico Alda Lara queixa-se da morosidade na entrega dos respectivos certificados, facto que adia o ingresso dos mesmos no ensino superior.

Os jovens relatam que, desde a publicação das pautas, solicitaram os documentos por diversas vezes, mas nunca foram bem-sucedidos. Em face da situação, dizem-se também ser "cartas fora do baralho" na busca pelo primeiro emprego. Segundo um deles, que falou ao NJ em anonimato, a situação é bastante complicada. "Isso nos impede de fazer muitas coisas. É bastante frustrante", lamenta.

O estudante conta que a secretaria-geral encaminhou o assunto à secretaria pedagógica e esta, por sua vez, à coordenação do curso e, mesmo assim, nada se resolve. "Dizem que não imprimiram o certificado porque as notas não estão no sistema", explica o estudante que relata o jogo de "empurra-empurra" entre os departamentos da escola.

