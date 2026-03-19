Três pessoas perderam a vida e uma ficou gravemente ferida na sequência de uma descarga eléctrica, que atingiu a província do Huambo durante a carga de água que se abateu sobre a localidade esta semana.

O incidente ocorreu por volta das 16:00 desta quarta-feira,18, em diferentes bairros daquela província, de acordo com o porta-voz geral do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, Wilson Chitele.

No município da Caála, o facto ocorreu no bairro Balaca, no interior de uma residência, onde um homem, de 34 anos, foi atingido mortalmente e uma mulher, de 50 anos, ficou gravemente ferida, tendo sido socorrida para o centro de saúde local.

No município do Ecuma, concretamente no bairro Binguela, perdeu a vida um adolescente de 16 anos, que procurou abrigo debaixo de uma árvore, quando fortes chuvas caíram naquela circunscrição.

Enquanto no município do Ucuma, foi vítima um homem de 28 anos, que foi surpreendido pelo fenómeno meteorológico na via pública, onde acabou por morrer.