A tragédia que envolveu quatro membros da mesma famíli, aconteceu na província do Huambo, município do Bimbe, bairro Soma Chilala, quando durante a chuva um raio atingiu uma residência.
O incidente matou duas pessoas, uma criança de 11 e outra de 46 anos, e, deixou duas outras gravemente feridas, que estão a ser assistidas no Centro de Saúde local, de acordo com o Serviços de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB).
No município do Longonjo, foi vítima um adolescente de 15 anos, que foi atingido por uma descarga na via publica, quando corria em direção a casa para se abrigar da chuva.
E no sector de Lomue, município do Cuima, dois indivíduos morreram quando procuravam por um lugar para se abrigar enquanto chovia.
Já as outras duas vítimas, são da província de Benguela e ocorreram nas mesmas circunstâncias, pelo fenómeno meteorológico que atingiu as suas residências, no mesmo período, concluiu o SPCB.