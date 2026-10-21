As descargas atmosféricas provocadas pelas chuvas estão a causar um número elevado de mortes no país e, desde o início da época chuvosa, só no último fim-de-semana, sete indivíduos, dos quais dois membros da mesma família, morreram e dois ficaram feridos nas províncias do Huambo e Benguela.

A tragédia que envolveu quatro membros da mesma famíli, aconteceu na província do Huambo, município do Bimbe, bairro Soma Chilala, quando durante a chuva um raio atingiu uma residência.

O incidente matou duas pessoas, uma criança de 11 e outra de 46 anos, e, deixou duas outras gravemente feridas, que estão a ser assistidas no Centro de Saúde local, de acordo com o Serviços de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB).

No município do Longonjo, foi vítima um adolescente de 15 anos, que foi atingido por uma descarga na via publica, quando corria em direção a casa para se abrigar da chuva.

E no sector de Lomue, município do Cuima, dois indivíduos morreram quando procuravam por um lugar para se abrigar enquanto chovia.

Já as outras duas vítimas, são da província de Benguela e ocorreram nas mesmas circunstâncias, pelo fenómeno meteorológico que atingiu as suas residências, no mesmo período, concluiu o SPCB.