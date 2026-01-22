Foi desmantelada uma associação criminosa que realizava assaltos à mão armada em diversos pontos do País e circulava com uniformes dos órgãos do Ministério do Interior (MININT), fazendo-se passar por oficiais.

A quadrilha é constituída por seis elementos (já detidos), entre mulheres e homens que se faziam passar por efetivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Polícia Nacional (PN) e Forças Armadas Angolanas (FAA).

O grupo, a bordo de uma viatura de marca Toyota, modelo Land Cruiser, realizou inúmeros assaltos nas províncias de Luanda, Icolo e Bengo, Bengo e Kwanza-Norte, conta o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, Manuel Halaiwa.

o grupo não interpelava apenas as pessoas na via pública, também se dirigia a estabelecimentos comerciais e a estaleiros de cidadãos asiáticos, com o pretexto de fazer inspecção, mas para subtrair de lá dinheiro e outros tipos de bens.

Para ser mais convincente nas suas acções, esclarece o Manuel Halaiwa, o gangue exibia passes falsos dos órgãos MININT: "duas mulheres apresentavam-se como agentes do SIC e os homens identificavam-se como polícia e militar".

No decurso da operação dirigida pelo SIC foram apreendidas em posse da associação criminosa duas armas de fogo do tipo pistola, de marca Glock, que eram utilizadas nas acções ilícitas.

Nesta acção policial, a direcção provincial do SIC no Icolo e Bengo recuperou ainda uma viatura de marca Toyota, modelo Hilux, que havia sido roubada no território do Bom Jesus.

Quanto aos detidos, vão ser apresentados esta quinta-feira, 22, na direcção do SIC-geral, no município de Cacuaco, em Luanda.