Um agente da Polícia Nacional foi detido em companhia de cinco comparas acusados de serem os protagonistas de vários assaltos à mão armada que ocorreram no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, nos últimos meses.

O gangue realizava os assaltos com recurso a uma arma de fogo do tipo pistola, explicou ao Novo Jornal o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal em Luanda (SIC), Fernando de Carvalho.

Os homens com idades compreendidas entre os 31 e os 42 anos foram apanhados no último fim-de-semana graças a uma denúncia que o SIC recebeu, após terem assaltado um homem na via pública, no bairro Golf1.

A quadrilha, a bordo de uma viatura de marca Toyota, modelo Land Cruiser, surpreendeu, no período da noite, uma vítima quando pretendia apanhar um táxi, sob ameaças de morte, colocaram-no no interior do carro e fugiram.

Depois de subtraírem todo os seus pertences (dinheiros e outos artigos pessoais), dirigiram-se para a ilha de Luanda, onde abandonaram o lesado.

Pouco depois a vítima fez uma participação às autoridades e, com base nos dados recebidos, o SIC conseguiu localizar o gangue, bem como certificar que um deles é agente da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais da PN.

Os assaltantes vão responder pelos crimes de associação criminosa, ameaças de morte e roubo qualificado de diversos objectos e valores monetários.

Em posse dos delinquentes foram apreendidas uma pistola de marca Jericho com carregador, uma viatura de marca Toyota, modelo Land Cruiser e um vestuário da Polícia Nacional.