Um efectivo das Forças Armadas Angolanas (FAA) foi detido que vai responder em tribunal por associação criminosa e assaltos à mão armada.

O homem é acusado de fazer parte de uma associação criminosa, imputada de um homicídio e de vários assaltos à mão-armada na via pública, na província da Huíla.

A detenção do militar aconteceu durante o fim-de-semana e com ele foram detidos dois comparsas, um homem e uma mulher, de acordo com o oficial do gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional na Huíla, Benedito Walter.

A quadrilha, com idades entre os 19 e os 26 anos, vai também responder pelos crimes de roubo de motorizadas e assaltos em residências e na via pública, com recurso a armas de fogo.

Durante a operação, realizada no município da Matala, foram apreendidas uma AKM de cano serrado com cinco munições, uma pistola Makarov, uma botija de gás butano de 12kg e duas cabeças de gado bovino.

No decurso da investigação, a polícia apurou que "um elemento do gangue (já detido) alvejou mortalmente um homem, no mês passado, durante um assalto ocorrido na via pública", esclarece o oficial de comunicação Benedito Walter.

Os indivíduos detidos foram encaminhados para o Ministério Público, enquanto diligências prosseguem para o desmantelamento total da rede criminosa.