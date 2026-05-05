Um homem, que vive em Luanda, foi detido na província da Huíla, depois de ter sequestrado a enteada para tentar extorquir mais de 5 milhões de kwanzas à ex-mulher.

A história começou há dois anos, quando o acusado decidiu ficar com a mulher que estava grávida de um outro homem, segundo o porta-voz nacional da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), Quintino Ferreira.

Um ano depois de a mulher ter dado à luz, houve um desentendimento entre o casal, que acabou por se separar. inconformado com a separação, "o indivíduo dirigiu-se a casa da ex-companheira, e, na ausência dela, sequestrou a menina", contou ao Novo Jornal Quintino Ferreira.

O homem viajou para a província da Huíla, levando a criança com ele, e, depois, começou a ligar para a mãe da menor, exigindo um reembolso de todo dinheiro que ele gastou entre o período da gestação e a data da separação.

A mulher fez uma participação às autoridades policiais e a DIIP desencadeou uma investigação que culminou com a localização e detenção do sequestrador na província da Huíla.

Mas, antes disso, quando o homem se apercebeu que estava a ser perseguido pela polícia, entregou a menor a um rapaz de apenas11 anos e colocou-os num autocarro interprovincial com destino a Luanda.

Graças a várias diligências, os meninos foram localizados em Luanda e a menina sequestrada já se encontra no seio familiar. O rapaz proveniente da Huíla vai também ser entregue à sua família.

O homem, de 34 anos, foi encaminhado para o juiz de garantias, onde será responsabilizado criminalmente por sequestro.