O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Benguela (SIC), Francisco Vieira, explica que o garimpeiro de água foi apanhado no bairro do Quioche, no município sede, e está a ser acusado de furto de água.

O comerciante fez ligações de água clandestinamente, sendo uma para a empresa e outra para a sua residência, e, por este motivo, o homem vai ser encaminhados para o juiz de garantias para ser responsabilizado criminalmente.

Em sua posse foram apreendidos 50 mil kwanzas resultantes das vendas de gelo e duas eletrobombas que eram utilizadas para furtar água.

Esta detenção, esclarece o SIC, enquadra-se no âmbito do combate ao garimpo de água, uma operação que está a ser realizada em coordenação com a Empresa de Água e Saneamento.