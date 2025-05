A polícia deteve dois indivíduos nesta terça-feira,27, horas depois de terem provocado um acidente rodoviário na estrada do Patriota, em Luanda, que acabou com a vida de um dos ocupantes da outra viatura envolvida.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda Polícia Nacional, Nestor Goubel, o acidente ocorreu por volta das 05:00, quando o grupo a bordo de uma viatura de marca Suzuki circulava na via pública em alta velocidade, depois de ter realizado um assalto nos arredores.

O assaltante que estava a conduzir não conseguiu controlar os travões do veículo, despistou-se, embateu contra um lancil e capotou sobre um outro carro, em que o condutor se dirigia para o trabalho.

A vítima de 42 anos foi socorrida para o Hospital do Bonga, onde veio a sucumbir horas depois.

A polícia conta ainda que em posse dos assaltantes foi apreendida uma arma de fogo do tipo AKM.