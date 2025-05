Foi positivo o facto de ter solicitado a audiência e ela ter sido respondida imediatamente", disse ao NJ o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, no dia após ter sido recebido pelo Presidente João Lourenço no Palácio da Cidade Alta, em Luanda, quase três anos depois da última reunião com o Chefe de Estado angolano em Setembro de 2022. O encontro durou duas horas e foram debatidos diversos temas sobre a actual situação do País. Este encontro só peca por ser tardio e intermitente. Não é normal que em Angola o líder do maior partido da oposição não tenha espaço de diálogo permanente com quem governa o País. Há uma necessidade de se restaurar o diálogo institucional, há a necessidade de se criar espaços de diálogo permanente. É necessário que se inverta este cenário e que estas iniciativas sirvam para estimular e fortalecer o diálogo entre as instituições.